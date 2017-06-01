AFRİKA’DAN BAKINCA RİSALE-İ NUR

Bu asrın en büyük problemi imani çalışmaların zayıflaması ve eksikliğinden gelmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah’ın lütuf ve ihsanlarıyla ortaya öyle bir eser ve rol-model koymuştur ki, bugün çok güzelliklerin yaşanmasına vesile olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Dünyanın pek çok ülkesinde Risale-i Nur eserlerinden istifade olduğunu görüyor ve biliyoruz. Sudana gençlik konulu bir çalışma için gittiğimde Hayrat Vakfı medreselerinde kalan Afrikalı kardeşlerimizle görüşme ve konuşma imkânımız da oldu. Risale-i Nura karşı olan aşk ve muhabbetlerini görünce onlardan etkilenmek kaçınılmazdı. Bizim memleketimizde, bizim lisanımızla ihsan edilmiş Risale-i Nur eserlerinin Afrika’da yaşayan Müslüman kardeşlerimiz tarafından da istifadeye medar olduğunu görmek, evet bizi sevindirdi. Fakat aynı zamanda daha çok çalışmamız gerektiğini bir de hakka’l-yakin görmeme vesile oldu.

Risale-i Nurlar, iman ve Kur’an ekseninde ve Sünnet-i Seniyye çizgisinde buluşmamıza imkân verecek eşsiz eserlerdir. Bunları yazının devamındaki mülakatlarda da göreceksiniz. O gün orada şahid olduğum bu tablonun, dergimiz vasıtasıyla sizlere de ulaşmasını arzu ettim. İsmail ve Âdem kardeşlerimizin ilgilenmesi ve Ahmed Furkan kardeşimizin konuyu takip etmesiyle devamındaki kardeşlerimizin halisane cümleleri çıktı ortaya.

Bu vesile ile Afrika’da ve dünyanın farklı ülkelerinde hem imani hizmetler yapan hem ülkemizi hakkıyla temsil eden kardeşlerimizi tebrik ediyor, sizlerin de dualarını istirham ediyoruz.

Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle hizmet eden bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı, istikametli hizmetler yapabilmeyi nasib eylesin diyor ve sözü kardeşlerimize bırakıyorum.

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