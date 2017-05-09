KANAAT TÜKENMEZ BİR HAZİNEDİR

Kanaat kısmetine razı olmak, açgözlü olmayıp hırs göstermemek, helal ile yetinip haramı istememek manalarında kullanılır. Zıt anlamları doyumsuzluk, açgözlülük, hırslı olmaktır. Kanaat genelde iktisat kelimesiyle birlikte kullanılır. İktisat ise; her şeyde orta yolu tutmak, lüzumundan az veya fazla sarfiyattan kaçınmak demektir.

Yaşadığımız dönem insanlığın belki de kanaate en ziyade muhtaç olduğu bir zamandır. Çünkü hiçbir asırda insanların ihtiyacı bu kadar çok ve çeşitli olmamıştı. Doyumsuzluğun zirve yaptığı, hırsın şiddetlendiği bu asrın insanı, kanaatteki hazineye çok muhtaçtır. Teknolojideki hızlı gelişme insanların ihtiyaçlarını hızla artırmaktadır. Eskime yerine moda ve merak duygusu ile sürekli yeni çıkan şeyler takip edilmektedir. Sahip olduğu şey ihtiyacını karşılasa da, yeni modeller büyük bir aç gözlülükle alınmaya çalışılmaktadır. Bu tatminsizlik, insanı sürekli yeni arayışlara ve israfa sevk eder. İsraf neticesinde iktisadın bereketini ve kanaatten gelen memnuniyeti kaybeden insan, huzursuzluğa ve strese girer. İsraf ile yapılan harcamanın neticesinde oluşan açığı karşılamak için de daha fazla hırsla dolar. Hırsın da üç neticesi vardır;

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