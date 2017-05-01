YENİ BİR ÇAĞ BAŞLADI

Tarihin akışı içerisinde kimi “an”larda, kimi zaman dilimlerinde gerçekleşen hadiseler tarihin akışını değiştirmektedir. Bu anlarda, bu zaman dilimlerinde hayatta olanlar da tarihe şahitlik etmektedirler. Bir rutini olmayan bu anların söz konusu ediliyor, gündem oluşturuyor olmaları ve tarihe farklı bir notla kaydedilmeleri onların külli neticeleriyle ilişkilidir. Hadiselerin bizatihi kendi çapını, zamanını, çağını, muhataplarını, coğrafyalarını aşan, sonraki yıllara ve küresel ölçeğe ulaşan mahiyetlerinin varlığı külli neticeyi mevzubahis etmektedir.

Tarihin akışı içerisinde yaşanan bu hadiselerden bir kısmı çok değişkenin bir araya gelmesi, kaderin hükmünü icra etmesine bağlı olarak insanların cüzi iradelerinin çok müdahil olamadığı bir düzlemde gelişmektedir. Kimi zaman hadiseler; şahısları, devletleri, tüm tarafları ve aktörleri içine alıp sürüklemekte hatta bir kısmını yutmaktadır. İmparatorluklar çağı yıkılıp ulus devletleri ortaya çıkaran bir süreçte ne bir kısım bireylerin ne de imparatorlukların bu rüzgâra karşı durabilme imkânı olmuştur. Keza Birinci Dünya Savaşına var olarak giren bir imparatorluk, savaştan aynı varlık ile çıkamamıştır. Nitekim bununla birlikte savaşın sonunda yeni bir dünya kurulmuş ve Türkiye yine yeniden tarihin akışı içerisinde yerini ve konumunu almıştır.

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