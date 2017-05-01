MAYIS AYINDA MASAMIZDA NELER OLMALI?

Baharın gelmesiyle ağaçlar baştan ayağa beyaz, pembe, yeşil ve eflatun rengi gelinliğini giyer ve aylarca sürecek bayramda resmigeçit yaparlar. Meyveler olgunlaşmaya başlar. Her bir ağaç, latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit, en tatlı, en sanatlı meyveleri bizler takdim ederler. İhtiyaçlarımız bahar vagonuyla bize takdim edilir. Kışın iskelet halindeki odun parçalarından nasıl oldu da yapraklar yeşerdi, çiçekler açtı, meyveler ortaya çıktı ve bitkiler âlemi yeniden dirilmeye başladı?

“Her bahara, bir vagon gibi, hazine-i gaybdan yüz bin nevi et’ime (yenecek şeyler) ve levazımat, kemâl-i intizamla yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek, o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki, bilbedahe bir Rahmân-ı Rahîmin gayet müşfikane ve mürebbiyâne bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder.” (Şualar, Ayetü’l-Kübra Risalesi)

Evet, ağaçlarda rengârenk açan çiçekler, yol kenarlarındaki papatyalar bize baharı müjdeliyor. Havalar iyiden iyiye ısındıkça, pazarlara baharlık sebze ve meyveler gelmeye başlıyor. Can erikler ve yenidünyalar gözümüzün içine bakarak “Alın bizi!” diyorlar. Çilek çıkacak da tadıyla yiyeceğiz diye çoluk çocuk heyecanlanıyoruz. Enginar, bakla ve bezelyeyle birlikte ağır kış yemeklerinden hafif zeytinyağlılara geçme zamanı gelmiştir artık. İlkbaharda büyüyen taze soğan, taze sarımsak, buğday gibi tahıl ve yeşillikler de sofralardaki yerini alabilir. Bu mevsimde yetişen maydanoz, dereotu, fesleğen gibi aromatik otlara da yer açarız mutfağımızda. Mevsiminde sebzeyi ve meyveyi yemenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden de bütün kış domates, salatalık, patlıcan, kabak, fasulye gibi sebzeleri mutfağımıza sokmuyoruz. Çünkü bu gıdaların hiç biri doğal ortamlarında, tarlalarda, güneş ışığında ve doğal gübrelerle yetiştirilmiyor. Ya nasıl yetiştiriliyorlar?

Naylon örtü ve benzeri kaplamaların altındaki seralarda, sıcak ortam sağlamak için yaratılan kapalı ortamlarda,

Büyümesi için aşırı miktarda kullanılabilen hormonlarla,

Böceklerden korumak için aşırı miktarda kullanılabilen tarım ilaçlarıyla yetiştiriliyorlar.

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