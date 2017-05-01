Ezan Bu Topraklarda Susmaz

126. Sayı
İrfan Mektebi

 

Geçen ay Ürdün’den karadan Filistin’e geçtiğim vakit sınırdan Eski Kudüs’ün Zehra kapısına götüren arabaya bindiğimde aklımda “Acaba ezan yasağı uygulanıyor mu?” sorusu vardı. Arabadan indiğim vakit ezan seslerini duyunca rahatladım; ancak içimde hala konuyla ilgili bir tedirginlik vardı. Yaklaşık 10 kişiye sordum bu durumu. Ancak aldığım cevaplar çok güzeldi. “Ezan bu topraklarda susmaz bi-iznillah.”

Böylesine bir durum karşısında Elhamdülillah demekten kendimi alamadım.

Ancak ezan yasağı için sunulan tasarı Meclis’ten (Knesset’ten) 3 oylama sonucunda geçerse gece 23 ile sabah 07 arasında yasak gelebilir. Ve geçtiğimiz hafta İsrail Meclisi ilk oylamada ezan yasağına dair onay verdi. Geriye kaldı 2 oylama.

Allah hayreylesin…

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