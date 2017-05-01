Geçen ay Ürdün’den karadan Filistin’e geçtiğim vakit sınırdan Eski Kudüs’ün Zehra kapısına götüren arabaya bindiğimde aklımda “Acaba ezan yasağı uygulanıyor mu?” sorusu vardı. Arabadan indiğim vakit ezan seslerini duyunca rahatladım; ancak içimde hala konuyla ilgili bir tedirginlik vardı. Yaklaşık 10 kişiye sordum bu durumu. Ancak aldığım cevaplar çok güzeldi. “Ezan bu topraklarda susmaz bi-iznillah.”

Böylesine bir durum karşısında Elhamdülillah demekten kendimi alamadım.

Ancak ezan yasağı için sunulan tasarı Meclis’ten (Knesset’ten) 3 oylama sonucunda geçerse gece 23 ile sabah 07 arasında yasak gelebilir. Ve geçtiğimiz hafta İsrail Meclisi ilk oylamada ezan yasağına dair onay verdi. Geriye kaldı 2 oylama.

Allah hayreylesin…