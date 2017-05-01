Boğaziçi Yalıları

Osmanlı döneminde, İstanbul Boğazı’nın iki yakasının kıyılarına inşa edilen yalılar, Boğaziçi mimarisinin en seçkin örneklerinden olmuş ve yıllar boyunca İstanbul Boğazı ile özdeşleşmiştir. Yüzyıllar boyunca İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yapılan, boğazın muhteşem güzelliğine güzellik katan, göz alıcı renk ve güzellikteki yalıların yaklaşık 360 tanesi günümüze ulaşabilmiştir. Yalıların en büyük özelliği lebiderya, yani denize sıfır mekânlar olmalarıdır. Zaman içerisinde kimi yalılar, gerek konut sahiplerince mekân kazanmak için önleri toprak doldurularak, gerekse kıyı şeridine yol yapmak için belediye tarafından geri plana alınarak denizden kısmen uzaklaşmış olmakla birlikte büyük çoğunluğu hâlen eski hallerini korumaktadırlar.

Osmanlı döneminde yalılara, “Suyu yalayan haneler” de denilmiştir. Tarihî yalılar genellikle “Harem” ve “Selâmlık” olmak üzere iki ayrı binadan oluşurdu. Misafirler selâmlıkta ağırlanırdı. Yapılarda müştemilât, bendegân dairesi, ahır ve arabalıklar, kayıkhâne, kiler, mehtâbiye bulunurdu.

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