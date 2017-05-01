BAĞIMSIZ ERGENLER ve YETERSİZ EBEVEYNLER

Geçen ay Kadıköy ofisime gelen bir evli çift, yanlarında 15 yaşındaki kızlarını da getirmişlerdi. Ofise gelmeden önce telefonda şikâyetlerini belirtirken, 15 yaşındaki kızlarından mustarip oldukları açıkça belliydi. Zaten bana gelme nedenleri de kızlarının kontrol edilemez tutumları, tahammül edilemez davranışlarıydı. Tabi ki bu dediklerim onların gözünden böyleydi, gerçek ise ofiste yapacağımız analiz işle belli olacaktı.

Ofise geldiklerinde tam olarak resmen muhteşem bir mucize ile karşı karşıya gelmiştim. Babası mühendis, annesi öğretmen olan evli çiftin bahsi geçen 15 yaşındaki şirin kızları, inanılmaz sağlıklı, zeki, akıllı hatta çok iyi birisiydi. Çoğunlukla danışmanlığa gelen kişilerin ruh halleri cidden acı verici cinsten ve de üzücü oluyordu.

Bu kızımız ise, olması en muhtemel sağlık seviyelerinden birisinin en üst düzeyinde bulunuyordu. Anne baba, artık çıkar yol bulamadıkları için bana gelmişlerdi güya ama oysaki çocuğu henüz kaybetmemişler, kaybetmek üzereyken gelmişlerdi.

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