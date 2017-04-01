ÜÇ NASİHAT

Hayır ve şer her ne işlerse kişi kendinedir Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir

Kimseyi hor görme

Hor görmek lügatte, önem vermemek, küçük görmek, aşağı ve bayağı görmek manalarına gelmektedir. Müslümanların birbirleri arasındaki içtimâî münasebetlerde düşebildikleri hatalardan birisi belki de en önde geleni, İslâm kardeşliği hukukuna olması gerektiği gibi riayet edilmemesidir.

İmtihan dünyasında yaşıyor olmamızın gereği olarak kimi insanlar zenginken, kimileri fakirdir. Ya da kimileri hayatlarının bazı dönemlerinde maddî sıkıntılar çekebilmektedirler. Veya kimi insanlar, rağbet edilen yetenek ve meziyetlere sahipken, kimisi de fazla rağbet edilmeyen yeteneklere sahip olarak dünyaya gelebilmektedirler. Kimi dâhi veya zeki iken, kimi o kadar da zeki olmayabilmektedir. İşte bu farklılıklarımız, içinde olduğumuz imtihan içindir. Yoksa birbirimizi küçümsemek ve hor görmek için değildir. Peygamber Efendimiz (asm) bu konu ile alakalı olarak; “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu hor görmez. (Müslim, Birr, 32)” buyurmuşlardır. Bu Hadis-i Şerif’ten de anlayabiliyoruz ki; Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşini hor görür ve küçümserse ona zulmetmiş olur. Yine anlıyoruz ki; ellerinden geldiğince Müslümanların birbirlerine, sıkıntılı durumlarında ya da zor durumda kaldıklarında yardım etmeleri gerekir.