SULTAN ABDÜLHAMİD HAN VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Bediüzzaman Hazretleri İle Sultan Abdülhamid Han arasındaki münasebetin doğru tahlil edilebilmesi için bazı hususlar çok önemlidir.

Birincisi ve en önemlisi, Bediüzzaman Hazretleri ve Sultan Abdülhamid Han arasındaki bürokratik engellemelerdir. Dönemin bürokrasi anlayışı Bediüzzaman Hazretlerinin Sultan Abdülhamid Han’a ulaşmasını engellemiştir. Çünkü Van valisi Tahir Paşa’nın “hârika-i zekâ ile meşhur Molla Said Efendi”, “Bu havalide ilimce umûmun merci’i”, “Kendisi veliyyülnimet-i azim efendimiz hazretlerine hakikaten sâdık ve hâlis bir duâcı”, “Dersaadet’e gitmek bahtiyârlığına nâil olan Kürd ulemâsı içinde gerek ahlâk-ı hasenece, gerek Zât Hazret-i Hilafetpenâhiye sadâkat ve ubûdiyetçe alâ ziyâde şayân-ı âtıfet bir zât-ı diyânet şiâr olması” sözlerini içeren Bediüzzaman’ın üstün meziyetlerini anlatan resmî yazısı saraya yansıtılmamıştır. Bundan dolayıdır ki Bediüzzaman Hazretlerinin Osmanlı Devletini ve Hilafetini ayakta tutacak reçeteleri padişaha ulaşmamıştır.

NİSAN SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al