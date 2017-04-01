Hayal Ülkesinden Bir “Değer”:

ŞİİR GÖZLÜĞÜYLE HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI OKUMAK

İne gönül, kalka gönül

Hep doğruya baka gönül

Hak vergisi… Hakk’a gönül

Vermeyene anlatılmaz.

İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşılaştık?

Şairin hayal dünyasının sınırları ve sırları ne vakit açıldı gönül dünyamıza?

İlk şiirimiz hangisi?

İlk fark ettiğimiz şair kim?

Bilinmez ama şiirle yakınlaşmalarımızın vakti galiba okumayı ve yazmayı tahsilimizden hemen evvelki sözlü hayat safhamız –ilk çocukluğumuz- olsa gerek.

Söylemem odur ki çok erken tanışılan ve hayatın ileriye yürüyen devirlerinde sıkça muhatap olunan iki kelimedir; şair ve şiir.

His dünyalarımızdaki coşkunluk sebebiyle, özellikle çocukluk ve gençlik zamanlarımızda genel-kabul ile sahiplendiğimiz bu iki kavrama nasıl yak(ın)laşmalıyız?

NİSAN SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al