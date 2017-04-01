RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir. Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar;

– Bir topluluk,

– Dünya görüşü ve varlık tasavvuru,

– Bu görüş ve tasavvurun zaman ve mekân boyutunda açığa çıkması olarak ifade edilebilir.

Bir toplumun dünya görüşü ve varlık tasavvurunu şekillendiren; o toplumun Allah, insan ve tabiat arasında kurduğu ilişkilerdir.

– İnsan-Allah

– İnsan-İnsan

– İnsan-Tabiat

Bir varlık tasavvuru ve dünya görüşünün, insanlığa barış, huzur ve güven ortamını sunacak medeniyeti ortaya çıkarması, bu üç amil arasında kurulan ilişkilerin doğruluğu ve tutarlılığına bağlıdır.

İnsanlık tarihi boyunca; Mısır, Çin, Hint, Sümer, Maya, Babil gibi birçok medeniyet dünya üzerinde tesirini göstermiş ve bunlardan birçoğu etkisini kaybetmiştir. Bu gün dünya üzerinde etkisini hala kuvvetli bir şekilde gösteren iki medeniyet vardır: Bunlar İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyetidir.

Tarihin anlaşılabilmesi, medeniyetlerin kavranabilmesi ve içinde yaşadığımız zaman diliminde insanlığı etkileyen hadiseleri tutarlı bir şekilde yorumlayabilmek ancak bu medeniyetlerin esaslarının bilinmesi ile mümkün olabilir.

Üstad Bediüzzaman, Risale-i Nur külliyatının birçok yerinde İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin esasları üzerinde mukayese yapar. Bu mukayeselerde Batı medeniyetinin esasları üzerine ciddi eleştiriler getirir. Bu yazıda Üstadın ifadeleri ele alınarak bu iki medeniyetin esasları üzerinde durulacaktır.

NİSAN SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al