KIYAMET (KAMAME) KİLİSESİ

Hz. İsa son akşam yemeğini Zeytin Dağı’nda yer ve ellerini semaya açar; “Ya Rabbi beni o peygambere (Hz Muhammed’e) ümmet eyle” diye niyazda bulunur. Sonrasında, hepimizin bildiği, göğe yükselme hadisesi.

Peki, kendisini ihbar eden havarisi Yahuda’ya ne olur?

Cenab-ı Hakk’ın kendisine Hz. İsa suretini vermesi üzerine, Roma İmparatorluğu’nun Yahudi’ye eyaletinin valisi Pontius Pilatus’un emri ile yakalanır. Ve Hıristiyan Âlemi’nin Via Dolorosa (Elem Yolu) dediği yoldan çarmıha gerilmiş vaziyette taşlanarak, bugünkü Kıyamet Kilisesi’nin olduğu yere götürülerek öldürülür.

İlerleyen yıllarda Hristiyanlığı kabul eden Roma İmparatorluğu kutsal mekânlara sahip çıkmaya başlar. Roma İmparatoru Constantine’in annesi Helen, Kudüs’ü ziyareti esnasında buraya büyük bir Kilise yaptırır. Hıristiyanlar için önemli tarafı, Hz. İsa’nın yeniden bu mekanda dirileceğinden bahisle, burası Hristiyan Âlemi’nin kutsal Hac noktalarından biridir.

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