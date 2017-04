HAKİKATE GİDEN EN KISA YOL

İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürüz. Buralardaki eğitimde, her yapı kendine has usulleri tatbik ediyordu. Kâmil manada dini eğitimi tamamlamak 15-20 yılı buluyordu. Osmanlı İmparatorluğunda halkın maneviyatında bu üç müessesenin çok büyük hizmetleri olmuştu. İmparatorluğu altı yüz yıl ayakta tutan ve halka iman telkin eden tekke ve medreselerin Cumhuriyet döneminde kapatılmasıyla, memleket sathında bu alandaki faaliyetler neredeyse yok denecek kadar azaldı.

Cumhuriyetle birlikte eğitim modeli tamamen değişmiş, çağa ayak uydurmak gayesiyle yapılan düzenlemeler günümüze kadar devam edegelmiştir. Tekâmül sürecini bir türlü tamamlayamamış yeni eğitim modelinin kalite ve nitelik bakımından Osmanlı’ya yetişemediğini de ifade etmek gerek. Bunun yanında teknolojinin hayatın her alanına girmesi, dünyevi meşguliyetlerin çoğalması, dini hassasiyetlerin gittikçe zayıflaması, itikadi zafiyetlerin etkisiyle dine karşı lakaytlığın artması, maddiyata düşkünlüğün dini ilimleri tahsil etme arzusuna galip gelmesi, dini ilimlerin çok zor şartlarda ve uzun bir zamanda tahsil edilmesi gibi pek çok sebep maneviyata yönelmenin önüne engel koymuş durumdadır.

Bediüzzaman Hazretleri, Osmanlının son dönemleriyle Cumhuriyetin ilk yıllarında toplumun düştüğü bu durumun farkına varmış, sıkıntıyı çözmek için bir çıkış yolu arıyordu. Allah’ın lütfuyla yeni ve eskiye nazaran daha kısa bir yol keşfettiğini şu sözlerle açıklıyordu: “Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi (Kur’an’ın ve Hadis’in yüksek manalarına çıkmak için tahsil edilen alet ilimleri denilen Sarf, Nahiv, Mantık vs.) okumaksızın isâl edici (ulaştıran) bir yol buldum. Serîüsseyir (çok hızlı ve süratle akıp giden) olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki (yolu) ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır.”

