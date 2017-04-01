DÜNYA, AHİRET ÂLEMİNDEN BİR MENZİL Mİ OLACAK?

“Bahr-i muhit-i kainatda, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan kürre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır. Hem her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i arzda bulunan cehennem ateşinin Hadisçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık iki yüz bin derece-i harareti taşıyan ve Hadisin rivayatına göre, dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker. Sonra emr-i İlahi ile daha güzel ve baki bir surete tebeddül eder. Ahiret âleminden bir menzil olur.” (Mektubat Mecmuası – 1, Sayfa 12)

Dünyanın yaratılışı üzerinden ne kadar bir zaman geçtiğine dair, bilim adamları bazı süreler verseler de kesin olan bir şey var ki; o da dünyanın önce bir ateş topu olduğu ve zamanla soğuyarak dış kabuğunun oluştuğu ancak içinin hala sıcak olduğudur. Hiçbir ilmi araştırma yapılmasa bile, sadece patlayan ve içinden lav püskürten yanardağlara baktığımızda bile bu durumu kolaylıkla anlayabilmekteyiz. Dünya yüzeyinden iç kısımlarına doğru inildikçe her otuz üç metrede, sıcaklık bir derece artmakta ve dünyanın merkezindeki sıcaklık binlerce dereceyi bulmaktadır.

Dünyanın kabuğunun üzerinde denizler, ormanlar, mamur şehirler varken, dünyanın içi hiçbir canlının yaşayamayacağı derecede sıcaktır. Bu durum, bize ahiretin küçük bir numunesinin dünyada -gözümüzün önünde- mevcut olduğunun da bir delili olmaktadır. Cennette va’d edilen nimetlerin gölgeleri ve numuneleri yer kabuğunun üstündeyken; cehennemin küçük bir numunesi -belki tohumu hükmünde- olan magma tabakası, yerin altında dünyanın merkezindedir. Bu sebeple aslında dünyada, cennet ve cehennemin birer küçük örneğini, numunesini ve gölgesini görmekteyiz. Ta hakikilerinin varlığına; gören gözler için, hisseden kalpler için ve düşünen ve akleden kafalar için birer delil olsun.

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