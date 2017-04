MİLLET KAZANDI: YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev ÇELİK

Kaderi Birbirine Bağlı Coğrafyalar

Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın kavuştuğu, insanlık tarihinin başladığı, semavi dinin yeryüzüyle buluştuğu, ilk peygamberden son peygambere pek çok peygamberin yaşadığı, İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait başta mekânlar olmak üzere çok sayıda kutsalların bulunduğu, üzerinde binlerce yıllık birikimle oluşan kültür ve medeniyet zenginliklerine sahip olduğu kadar insanlığın bugünkü refahını temin eden yer altı zenginliklerine de sahip bir coğrafya…

Kabil’in Habil’i öldürmesinden, günümüzde yaşanan bölgeye yayılmış hadiselere kadar, insanlık tarihini etkileyen pek çok vukuatın menşei, tanığı, mağduru, mağruru, mazlumu, galibi, mağlubu bir coğrafya…

Tarihin kimi döneminde Yakındoğu, kimi kaynaklarda Beş Deniz Bölgesi, kimi kaynaklarda Beş Deniz Yaylası,[1] kimi kaynaklarda Merkezi Bölge veya bugünkü çok bilinen adıyla Ortadoğu Bölgesi…

… kaderi bölgenin kaderine bağlı olduğu kadar, bölgenin umum kaderinin de kaderine bağlı olduğu, merkezi bölgenin merkezinde, Ortadoğu’daki hadiselerin tam da ortasında, Avrupa ile Asya arasında, doğu batı medeniyetinin kesişiminde bir başka coğrafya…

Orta Asya’dan başlayan göçlerinden itibaren dünya tarihini, demografik yapısını, dünya siyasetini etkileyen, İslam dini ile müşerref olmalarıyla “Türk Cihan Hâkimiyeti mefkûresini”[2] İslam ile buluşturan ve dönüştüren, müteakiben İslam dini ve mensuplarını Viyana önlerine kadar taşıyan bir milletin mensuplarının yaşadığı nihai coğrafya…

Tarihin bir döneminde Selçuklular, bir döneminde Osmanlılar, bugünkü adıyla Türkiye veya çok bilinen adıyla Anadolu…

Ortadoğu ve Anadolu… Kaderi birbirine bağlı olan, kimi zaman kesişen, bazen ayrışan, zaman zaman çelişen, bazen birleşen bu coğrafyada tezahür eden hadiselerin nedenleri, çoğu zaman bu coğrafyadan kaynaklanmadığı gibi sonuçları da her zaman bu coğrafya ile sınırlı kalmamakta, İslam Dünyasının umumundan başlayarak, uzak yakın bütün bölgeler ve aktörler üzerinde, küresel ölçekte lehte ve aleyhte neticeler ortaya çıkarmaktadır.

Bütün bunların çerçevesini oluşturan ve içini dolduran Anadolu ve Ortadoğu’nun jeopolitik, teopolitik, ekopolitik önemi, dünya üzerinden geçen, aklı ve şuuru olan her canlı için malum olmuş ve olmaktadır. Bu gerçeklik üzerine sayılamayacak söz söylenmiş, sayılamayacak kadar kitap, makale vb. telif edilmiştir.

Anadolu’nun Ortadoğu’ya, Anadolu ve Ortadoğu’nun İslam Dünyasına ve Anadolu’nun Avrupa’ya, Kafkaslara, Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’ya reel veya potansiyel etkisini bilen, bütün bunların üzerinde hesabı bulunan, hesap kuran hemen her uluslararası aktör; Anadolu ve Ortadoğu bölgesini kendi amaç ve hesapları doğrultusunda dizayn etme arayışında olmuştur. Bu dizayn, Anadolu’nun dinamizmini oluşturan üç ana unsur üzerinden arzulanır olmuştur. Birincisi bin yıldır sahip olunan coğrafya, ikincisi bin yıldır süregelen, bin yıl boyunca her yıl bir önceki yıldan, devralına alına, üzerine ilave konula konula günümüze miras bırakılan, bu coğrafya üzerinde yaşayan bireylerin gerek fert fert gerekse efkâr-ı umumisinin sahip olduğu şuur, mefkûre, cesaret, feraset, basiret ve imandan oluşan ruh dokusu; üçüncüsü ise sınai, ticari, iktisadi ve teknolojik gelişmişlik düzeyi ve gelişme arzusu.

Önemi üzerine hadsiz söz sarf edilen Anadolu coğrafyasının bu üç unsuru; bin yıldır aktör olmaya da -faktör olmaya da, oyun kurmaya da- oyun bozmaya da, zengin olmaya, fakir doyurmaya, mazluma mağdura kucak açmaya, vatan arayanlara yurt olmaya, himaye arayanlara hami olmaya, nizam-ı âlem tesis etmeye, üç kıtayı fethetmeye, haçlı seferlerine set çekmeye hâsılı kendisi hesaba katılmadan kurulacak bir sistemi altüst etmeye yetecek bir gücün yapısal unsurları olmuştur. Bu unsurlar, tarihin kimi döneminde reele dönüşerek görünmüş, kimi döneminde ise potansiyele dönüşerek üzeri külle örtülmüştür. Bu unsurlar, uluslar arası aktörlerin zaman zaman felç edilmeye matuf müdahalelerine maruz kalmıştır. Her zaman yok edilmek istenmiş, hiçbir zaman yok edilememiştir.

Anadolu coğrafyasına hâkim olan Selçuklular, Osmanlılar ve Türkiye’nin veya bir diğer ifadeyle bu coğrafyada süregelen, bu silsile ile millet olmuş olan sakinlerinin bu reel veya potansiyelleri tarihin muhtelif dönemlerinde, döneme uygun araçlarla sınırlandırılmak veya Orhun kitabelerindeki ifadelerle “ili – töresi” yok edilmek istenmiştir. Kimi zaman Cem Sultan araçsallaştırılmaya çalışılmış, kimi zaman Şerif Hüseyin ile son darbe vurulmaya kalkılmıştır. Kimi zaman Kavalalı sorunu üzerinden uğranılan zaaf kullanılmaya çalışılmış, kimi zaman Balkan isyanlarıyla bizzat zaaf oluşturulma amaçlanmıştır. Kimi zaman haçlı seferleri ile nihai sonuca varılmaya çalışılmış, kimi zaman 1. Dünya ve Sevr ile “hasta adamı” öldürücü ameliyatın yapılması arzulanmıştır.

Zira Anadolu merkezli bir inşanın ne ölçeğe ulaşabildiği, Anadolu merkezli bir yapıyı çökertmenin hangi ölçekte sonuçlar ortaya çıkardığı tarihsel süreçte görülmüştür. Anadolu merkezli inşada cihan imparatorlukları, bir çağın açılıp diğer çağın kapatılması yer alırken; Anadolu merkezli yapının çökertilmesinde ise muhtelif rejimlerde onlarca devlet, mütebaki coğrafyada kurulan bu onlarca devlette yıllarca süren savaşlar, hayatını kaybeden milyonlarca insan, yurtlarını terk eden milyonlarca mülteci, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar, kaoslar, darbeler, suikastlar vd. söz konusu olmuştur.

YENİLGİ YENİLGİ BÜYÜYEN ZAFER

Çöküşü Hızlandıran Müdahale: 31 Mart

Darbeler bu coğrafyanın iradesini, geleceğini, sınırlarını, ekonomisini, siyasetini ve daha önce ifade ettiğimiz üç unsuru belirli kalıplar içerisinde tutmanın, sınırlandırmanın, mümkünse yok etmenin önemli araçlarından birisi olmuştur. Bu coğrafya sahip olduğu imparatorluğu kaybederken de, sahip olduğu cumhuriyeti yükseltirken de darbelere şahit olmuştur. Çökerken maruz kaldığı darbeler çöküşünü hızlandırmış, tekrar yükselirken maruz kaldığı darbeler duraklamasına yol açmıştır.

Hicri 31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) tarihinde altı bin muhalif askerin silah sesleri İstanbul’da yankılanmaya başlamış, Meclis-i Mebusan işgal edilmiştir. Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Lazkiye Mebusu Arslan Bey öldürülmüştür. Bir süredir devam edegelen gerilimler, suikastlar 31 Mart’ta başlayan ve 11 gün süren hadiselere dönüşmüştür. Nihayetinde hadiseler Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından 24 Nisan 1909’da bastırılmıştır. 31 Mart sürecinin en önemli sonuçlarından birisi olarak Sultan Abdülhamit de tahttan indirilmiş yerine V. Mehmet Reşat getirilmiştir.[3] Abdülhamit Han’ın indirilmesi İmparatorluğun çöküşünü ve toprak kayıplarını hızlandırmıştır.

İslam âlemi kaybetmiş, Osmanlı kaybetmiş, Anadolu kaybetmiş, Millet kaybetmiştir…

…

Birinci Dünya Savaşı imparatorluklar çağının ve beraberinde Osmanlı İmparatorluğu’nun da sonu olmuştur. Bu çöküş, aynı zamanda Anadolu merkezli siyasi, iktisadi, idari ve fikri bir yapının da çöküşüdür. Çöküşün ardından, Anadolu coğrafyasının halkı canla başla mücadele ederek, kurtuluş savaşını vererek yeni dönemde, yeni dünyada var olma kararını vermiştir.

Bu yeni dönemde yeni dünyanın kodlarını artık çok sayıda devletler, uluslar arası ilişkiler, farklı rejimler, değişken sınırlar, savaşlar, bölgesel dengeler, çoklu çıkarlar, yer altı zenginlikler, gelişmişlikler vb. oluştururken, Anadolu’nun kodlarını az zamanda çok toprak kaybetmiş olmanın getirdiği travma, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma arzusu, mazinin parlak sayfalarını özlemle anma, Osmanlı’nın hayali üzerine inşa edilen ve bireyselden toplumsala uzanan Neo-Osmanlıcılık [4] muhayyilesi, laiklik, Avrupa Birliği hedefi vb. olmuştur. Yeni dönemde Anadolu’nun öneminde bir azalma söz konusu olmamıştır.

Anadolu’nun unsurlarıyla oluşturduğu önem, Türkiye Cumhuriyeti ile başlayan yeni dönemde de ülke içerisinde olan başta askeri darbeler gibi önemli hadiselerin, kırılmaların, uluslar arası ilişkiler düzeyinden, uluslar arası yapı ölçeğinden bağımsız olamayacağını her zaman kuvvetle akla getirmiştir. Zira Türkiye’nin önemli bir bölümünü kuşatan ‘bugünkü Ortadoğu İngilizler ve Fransızların 1. Dünya savaşı sonrasındaki stratejik tercihlerine göre oluşmuş’[5] zaman ilerledikçe ABD ve Rusya gibi aktörler de bölgede yerlerini almışlardır.

Yükselen Türkiye İçin Kurulan İdam Sehpası: 1960

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya iki kutuplu bir yapıya bürünürken, Türkiye’de de tarihin akışına muvafık olarak çok partili hayata geçilmiştir. Demokrat Parti ve Menderes döneminin başlamasıyla Türkiye’nin kalkınma hamleleri hız kazanmıştır. Balıkesir, Aydın, Konya, Afyon, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kayseri’de çimento fabrikaları, Adapazarı, Burdur, Konya, Kastamonu, Amasya, Erzincan, Erzurum Kütahya’da şeker fabrikaları, ayrıca çok sayıda dokuma ve gıda fabrikaları Menderes döneminde açılmıştır.[6]

Menderes döneminde yapılan Sarıyar, Demirköprü, Hirfanlı, Keban olmak üzere yapılan 20 kadar baraj ile Samsun, Trabzon ve Mersin Limanlarından bugün dahi istifade edilmektedir.[7] Türk Traktör Fabrikası Menderes’in döneminin mirasıdır.[8] “Karakurt” adı verilen ilk yerli lokomotif 1958 yılının yani Menderes döneminin ürünüdür.[9] 1954’de Türkiye Petrolleri kurulmuş,[10] günümüzde bir dünya markası haline gelmiş olan “Türk Hava Yolları” ismi Türk Havacılığına 1955 yılında armağan olarak yine onun döneminde verilmiştir.[11] Et Balık Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, TPAO, DSİ ve daha pek çok kurum…

Köylere, kasabalara, kentlere binlerce okul yapılmıştır. Dahası Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)[12] Ege Üniversitesi[13] Atatürk Üniversitesi[14] gibi önemi ve değeri ülkemiz için tartışmasız olan üniversiteler Menderes’in bugünün ve yarının Türkiye’sine o günden armağanıdır.

Altyapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin toplumsal hayatına, ruh dünyasına dokunan kimi adımlar onun döneminde atılmıştır. Ezanın asli şekliyle okunması, ‘Radyoda ilk mevlit ve Kur’an yayınlarının yapılmasında’,[15] yine onun imzası vardır. Bu bağlamda Menderes “…milletin mayasının, ahlak, iman ve İslam…”[16] olduğunu açıkça ifade etmiştir.

Menderes’in ülkenin gelişmişlik düzeyini ileriye taşıma kadar, uluslar arası alanda da ülkenin konumu ve itibarını artırma, uluslararası politikada da var olma çabaları olmuştur. Kore’ye asker göndermekten, NATO’ya üyeliğe, Cezayir’e gizli silah yardımından, Irak’ta yapılan askeri darbe ile alakadar olmaya, Kıbrıs Davası’nın gündeme alınmasından, Bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli olan ‘AET’ye Yunanistan’dan geri kalmamak için başvuruya’[17] Bağdat Paktı’ndan muhtelif ülkelerle ikili ilişkilere, ABD ile yakın ilişkilerden, Rusya ile de yakınlaşma arayışlarına kadar dönemin şartlarında aktif bir dış politika kurgulanmaya çalışılmıştır.

Türkiye’deki bir kısım önemli gelişmelerin uluslar arası gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin önemli göstergeleri 1959-1960’a gelindiğinde daha görünür olmaya başlamıştır. 1939 yılından sonra, ilk defa 1959 yılında Rusya’ya Bakan düzeyinde 12 gün süren bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Dahası 11 Nisan’da yapılan bir açıklama ile Menderes’in 15 Temmuz’da Rusya’ya gideceği, daha sonra bir tarihte Kruşçev’in de iade-i ziyaret yapacağı ilan edilmiştir.[18] Dönemin şartlarında çok önemli olan bu gelişme, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe ile gerçekleşememiştir. Darbe öncesinde yurtiçinde önemli provokasyonlar, Menderes’i karalama kampanyaları yapılmış darbeye zemin hazırlayan süreç adeta inşa edilmiştir. Ancak 27 Mayıs’tan bahsederken Menderes’in Rusya ziyareti her zaman kocaman bir soru işareti olarak gündeme gelmiş ve çoğu zaman arka plandaki gerekçenin bu olduğu kabul edilmiştir. Nitekim darbenin ardından askerler başta NATO ve CENTO’ya bağlı kalınacağını ilan etmiş, bunun üzerine ABD yeni yönetimi tanıdığını darbeden 3 gün sonra yani 30 Mayıs’ta açıklamıştır.[19] Kararı peşinen verilmiş Yassıada mahkemeleri sonucu, Menderes 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmek suretiyle şehit edilmiştir. Türkiye’nin yerel kalkınmasında, bölgesel konumlanmasında inisiyatif kullanması ertelenmiştir.

Neticede;

Anadolu kaybetmiş, Türkiye kaybetmiş, Milli İrade kaybetmiş, Millet kaybetmiştir.

…

12 Mart 1971: Hizaya Geç Türkiye

1960 yılındaki darbeyle ortalama her on senede bir askeri müdahale olma geleneği Türk siyasi hayatında başlamıştır. Tarihler 1970’e geldiğinde bir diğer askeri müdahale sürecide işlemektedir. 1961 Anayasası ile kurulan sistem yeni vesayet kurumları öngörmüş, yapılan düzenlemeler toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verememiştir. Buna ilave olarak şiddet olaylarının, cinayetlerin, yaygınlaşmaya başlaması, üniversitelerin karıştırılması, banka soygunlarının, adam kaçırma hadiselerinin artması[20] 1971 Askeri Muhtıraya giden sürecin altyapısını oluşturmaya başlamıştır.

Aynı yıllarda uluslar arası boyutu olan bir başka önemli gelişme daha dikkat çekmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, ABD gençlerin uyuşturucu batağına düşmesi gibi önemli ve hayati bir sorunla yüz yüzedir ve mücadele etmektedir. 1966 yılına gelindiğinde 16 yaş altı çocuklarda dahi uyuşturucu kullanmaktan ölüm vakaları sıkça görülür olmuştur. Bağımlı sayısının 500.000’e ulaştığı 1968’de Başkanlık seçimlerinde Nixon’un gündemindeki iki önemli başlıktan birisi Vietnam olurken, diğeri uyuşturucu konusu olmuştur. Seçimleri kazanan Nixon, haşhaş üreten ülkelere çok ciddi baskılar yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda haşhaş ekiminin önemli bir üretici olan Türkiye’de de yasaklanmasına ilişkin yapılan yoğun baskılar, Türkiye’de ABD’nin beklediği ölçüde karşılık bulmamıştır.

9 Mart’ta emir komuta dışında bir cunta darbesinin olacağı ihbarının alınması ve bu girişimin önlenmesinden sonra, mevcut Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları tarafından imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin tehdit altında olduğu, reformların yapılamadığı parlamento ve hükümetin ülkeyi anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklara soktuğu, hükümetin istifa etmesinin gerektiği, istifa etmediği takdirde ordunun yönetime el koyacağına ilişkin muhtıra 12 Mart 1971’de radyodan okunmuş bunun üzerine Demirel hükümeti istifa etmiştir. Ordunun bu müdahalesini bir kesim demokrasinin dengelenmesi olarak değerlendirirken, diğer bir kesim sistemin yeniden askeri bürokrasinin istediği sınırlara çekilmesi olarak değerlendirmiştir.[21]

Muhtıradan sonra 26 Mart’ta CHP’den istifa eden ve bağımsız milletvekili unvanını alan Nihat ERİM’e bağımsız, partiler üstü bir reform hükümeti kurdurulmuştur. Nihat ERİM’in göreve gelmesinden sonra 1971 yılının Haziran ayında, yüz bin köylü ailesini etkileyecek olan haşhaş ekimini yasaklama kararı alınmıştır.[22] Erim’in ilk icraatları arasında bu kararın yer alması, bu süreçte not edilmesi gereken önemli bir gelişmedir.

12 Mart muhtırası Türkiye’nin meclise yansıttığı iradeyi hiçe sayan, millete rağmen yapılan, millet iradesine müdahale edilebileceği olgusuna güç katan, vesayeti gündemde tutan, askeri müdahaleler zincirine bir halka daha ekleyen, gerekirse ne ekmeyeceğine bile başka bir aktörün karar vereceğini gösteren bir hadise olmuştur.

Neticede;

Demokrasi kaybetmiş, Türkiye kaybetmiş, Milli İrade kaybetmiş, Millet kaybetmiştir.

…

12 Eylül 1980: … your boys have done it

12 Mart ile birlikte baskılanan ülke içerisindeki şiddet hareketleri 1975’li yılların ikinci yarısından itibaren tekrar daha yoğun bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Ülke içerisindeki siyasi kutuplaşmanın polis ve yargı gibi kurumlarda da etkili olmaya başlaması devletin etkinliğini ortadan kaldırır hale getirmiştir. Günlük hayatın akışı içerisinde halkın can ve mal güvenliği artık en önemli, öncelikli sorundur. Uzun süreli olamayan, istikrasız koalisyon hükümetleri ülkenin gidişatını değiştirecek adımlar atmakta aciz kalmış, çözümler üretememiştir. Dahası siyasi partiler arasındaki gerilimler had safhaya ulaşmıştır. Birbirini besleyen bu döngüye ekonomik çöküntü de dâhil olmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri de kilitlenmiş bir kriz olarak ortada kalmıştır.[23]

Türkiye bu sorunlar ile boğuşurken iki kutuplu, Soğuk Savaş halindeki uluslararası yapı içerisinde kritik, sistemi etkileyecek önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Sovyetler’in Afganistan’ı işgal ettiği, İran’da rejim değişikliğinin olduğu ortamda; Batı bloğu içerisinde yer alan ve göz ardı edilemeyecek bir konumda bulunan bir ülke olan Türkiye’de yaşananlara, Batı bloğu kayıtsız kalmamıştır. Ülkenin yeniden istikrarlı bir konuma getirilmesine ilişkin dış aktörlerce verilen mesajlar, askeri bürokraside karşılık bulmuş ve 12 Eylül 1980 tarihinde ordu bir kez daha yönetime el koymuştur.[24]

“Türkiye Saati ile 03.30 ABD yerel saati ile 20.00, ABD Milli Güvenlik Konseyi Türkiye Masası sorumlusu Paul Henze evine henüz yeni gelmiş ve Beyaz Saray’ın Situation Room departmanı ile bir telefon görüşmesi yapmaktadır: Telefondaki ses

– Paul, seninkiler nihayet yaptı (… your boys have done it)

– Kim benimkiler, neden bahsediyorsun?

– Senin generaller Türkiye’de darbe yaptılar!

– Oo, öyle mi? Çok memnun oldum.

Henze, sekiz aydır beklediği anın gelmesinden, Türkiye gibi bir NATO ülkesinin kaybedilmemesinden gerçekten memnun olmuştu…”[25]

Türkiye’nin üzerinde hesabı olan, Türkiye üzerinden de oyun kuran, Türkiye’nin uluslar arası sistemin sınırları içinde kalması arzusunda olan uluslar arası aktörlerce, bir takım iç dinamiklerin, kırılganlıkların harekete geçirilmesi suretiyle, ülkenin iç karışıklıklara, krizlere, can kayıplarına sürüklenmesi ve askeri müdahaleye giden alt yapının hazırlanması süreci bir kere daha tahakkuk etmiştir. Sonrasında yeni bir Anayasa ile kurumlar yeniden revize edilmiş, askeri vesayet tekrar sağlama alınmıştır. Darbe öncesi kurgulanmış süreç üzerinden, darbe sonrasında toplumsal, siyasal ve kurumsal bir dizayn gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi uluslararası yapı içerisinde, durması gerektiği noktadan, kendisine gösterilen köşeden kıpırdama imkânı tanımayacak sorunlarla meşgul etme planı bir kere daha işlemiştir.

Neticede;

Demokrasi kaybetmiş, Türkiye kaybetmiş, Milli İrade kaybetmiş, Millet kaybetmiştir.

…

28 Şubat 1997: Git ve 1000 Yıl Ortalıkta Görünme

12 Eylül’den sonra Özal’lı yıllar; yatırımlar, kalkınma hamleleri, teknolojik gelişmelerin ülkeye transferi, demokrasinin yeniden tesisi, çabaları ile geçmiştir. Yönü Batıya dönük olmakla beraber, Ortadoğu ve İslam ülkeleri ile de ilişkiler gelişmeye başlamıştır. 90’lı yıllar Soğuk Savaş’ın sonra erdiği, Sovyetlerin çöktüğü, buna bağlı olarak, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslarda yeni çatışma alanlarının ortaya çıktığı, Orta Asya’da yeni devletlerin kurulduğu yıllar olmuştur. 90’lı yılların Türkiye’sinde ise koalisyon ve ekonomik krizler yeniden gündeme girmiştir. Bununla birlikte 90’lı yıllar Osmanlı muhayyilesinin yeniden canlandığı, Neo-Osmanlıcılığın popülarite kazandığı, Siyasal İslam’ın yerel ve genelde yükselmeye başladığı yıllardır.

90’lı yılların başından itibaren Siyasal İslam’ın belediyelerdeki başarıları ile başlayan sürecin devamında, Siyasal İslam’ın Türkiye’deki en önemli temsilcisi olan Erbakan, 1996 yılı Haziran ayında koalisyon ortağı olarak Başbakan olmuştur. Erbakan başbakan olur olmaz, daha başbakanlığının ilk aylarında Ekim 1996’da, İslam ülkeleri ile bir birlik kurma çalışmalarına başlamış, bu birliğin Türkiye’nin öncülüğünde teşekkül ettirmeyi amaçlamıştır. Bu amacını da açıkça ifade etmekten çekinmemiştir. Bu bağlamda Başbakan sıfatıyla basına verdiği bir beyanatta; D-8’in İslam Birliği’nin çekirdeği olduğunu belirtmiştir. Resmi ziyaret için Almanya’dan davet aldığını, ancak kendisinin önceliği İslam ülkelerine vereceğini, bu nedenle Almanya’ya ziyaretini ertelediğini, İslam Birliğini kurduktan sonra İslam âleminin temsilcisi olarak Almanya’ya gideceğini yine basın önünde net olarak ifade etmiştir.[26] Erbakan’ın bunu Refah Partisi Genel Başkanı olmaktan ziyade Türkiye’nin Başbakanı olarak ifade etmesi şüphesiz ki ayrı bir öneme haizdir. Bunu hayata geçirmek üzere somut girişimlerde bulunmasının neticeye ulaşması durumunda küresel sistemde yapısal bir değişim getireceği aşikârdır. Bu durumun küresel aktörlerce göz ardı edileceği düşünülemez.

Erbakan’ın bu hedeflerini dile getirmesi ve bu amaçla harekete geçmesiyle eş zamanlı olarak, ülke içinde “laiklik ve irtica” gibi kavramlar etrafında, ülkenin kırılganlıkları ve hassasiyetleri üzerinden artarak devam eden bir gerilim ortamı kamuoyunda oluşturulmaya başlanmıştır. Sivil bürokrasi, yargı, üniversite çevreleri, medya ve parlamentonun bir kısmı askeri bürokrasi ile eşgüdümlü hareket etmişlerdir. 4 Şubat 1997’de Ankara Sincan’da tanklar yürütülmüştür. 28 Şubat 1997’de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar tarihe; 28 Şubat kararları, post modern bir darbe olarak geçmiş ve bin yıl süreceği ifade edilmiştir.

Bütün bu gailelere rağmen Erbakan, İslam dünyasını derleyip toparlama hedefini sürdürmeye, yürütmeye çabalamıştır. Nihayetinde Bangladeş, Pakistan, Malezya, Endonezya, İran, Mısır ve Nijerya’nın katılımlarıyla 15 Haziran 1997’de Türkiye’nin öncülüğünde resmen D–8 adı ile bir birlik kurmaya muvaffak olmuştur. Ancak burada dikkatle ve önemle not edilmesi gereken, altı kalın kalın çizilmesi gereken husus; D-8’in kurulmasından 3 gün sonra 18 Haziran 1997’de Erbakan’ın istifa etmek zorunda kalması ve hemen sonrasında partisinin kapatılması ve kendisine siyasi yasak konulmasıdır. Bütün bunlardan sonra ise D-8 işlevsiz bir kuruluş haline dönüşmüştür.

Türkiye bir kez daha küresel sistemin başat aktörlerinin kendisine çizdiği sınırlar içerisine, kendisine gösterilen köşeye “1000 yıl süreyle orada kalmak” arzusuyla gönderilmiştir.

Neticede;

İslam Dünyası kaybetmiş, Ortadoğu kaybetmiş, Anadolu Kaybetmiş, Türkiye kaybetmiş, Demokrasi kaybetmiş, Milli İrade kaybetmiş, Millet kaybetmiştir.

…

15 Temmuz 2016: Yeni Bir Çağ Başlıyor

1997-2002 arası Türkiye’nin ağır ekonomik krizler ve koalisyonlarla geçirdiği bir nevi kayıp yıllar olmuştur. 2002’de tek parti, Ak Parti tarafından kurulan hükümetler dönemi başlamıştır. 2002’den sonrası dönem; hızlı bir altyapı – devasa üstyapı faaliyetleri, başta savunma sanayi olmak üzere stratejik, ekonomik ve politik önemi de olan yerli ve milli yatırımlar, toplumsal ve siyasal alanda da 28 Şubat’ın etkilerini ortadan kaldıracak demokratik adımlar dönemi olarak özetlenebilir.

2002 sonrası bir yandan AB uyum süreci ilerletilirken diğer yandan dış politikanın çeşitlendirildiği bir dönemdir. 59. 60. ve 61. Hükümet programlarında dış politikada aktifliğin benimseneceği,[27] dış politikada çok yönlü ve çok boyutluluğa önem verileceği,[28] dahası dış politikada temel hedefin Türkiye’yi bölgesel bir güç ve küresel bir aktör yapma ve uluslararası sistemin belirleyici ülkelerinden birisi haline getirmenin amaçlandığı net olarak belirtilmiştir.[29] Somut olarak atılan adımlar, bu hedefler ile örtüşür mahiyette olmuştur.

İran, Irak, Türkiye ve Suriye arasında “Şamgen” adı verilen ortak vize anlaşmasına Mart 2011’de[30] varılması, Türkiye ve Suriye arasında ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapılması[31] Türkiye’nin bölgesel sorunlara doğrudan müdahil olmaya çalışması, dahası Recep Tayyip ERDOĞAN’ın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde yapmış olduğu salon toplantıları ve kalabalık meydan mitinglerinde doğudan batıya, kuzeyden güneye İslam Dünyası başkentlerine tek tek isimlerini sayarak selam göndermesi, Gana’dan[32] BM genel kuruluna[33] kadar çok çeşitli platformlarda “dünya beşten büyüktür” ifadesini dile getirerek tedavüle sürmesi, BM toplantılarında başta Filistin olmak üzere İslam dünyasının çözülemeyen sorunlarını gündeme taşıması, açık ve net olarak bütün dünyaya duyuracak şekilde “bu bölgede, bu coğrafyada artık bizde varız[34]” cümlesini ifade etmesi, IMF’ye olan borcun nihayete erdirilmesi gibi gelişmelerin küresel sistemin başat aktörlerince veya Cumhurbaşkanının ifadesiyle “üst akıl” tarafından not edildiğini söylemek mümkündür. Zira bu sözlerin reele dönüşmesi durumunda küresel sistemin yapısının yeniden şekillenmesi, yeni bir aktörün sahaya inmesi söz konusu olacaktır.

….

Burada bir parantez açmak gerekmektedir. 2010 yılı Aralık ayında başlayan ve bir domino etkisi ile hızla yayılan Arap baharı olarak nitelendirilen sürecin, ilk aylarda Türkiye’ye bir alan açtığını söylemek mümkündür. Arap Baharının Mısır durağında 2011 Şubat’ında Mübarek devrilmiş, 30 Haziran 2012 yılında yapılan serbest seçimler ile Mursi Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Mursi’nin, Mısır’ın Filistin politikasını Filistin lehine değiştirmesi, sınır kapılarını açması, Türkiye ile yakın ilişkiler kurması ve hatta ‘2012 yılında Ak Parti kongresinin onur konuğu olması’[35] gibi politikaları bu bağlamda dikkate değer gelişmeler olmuştur. 2 Temmuz 2013’de Mursi’nin bir askeri darbe ile devrilmesinden sonra Türkiye, meşru olmayan darbeci Mısır yönetimine, darbeci Sisi’ye mesafe koymuştur. Darbe sonrası Sisi’nin ilk icraatları arasında Ağustos 2013’te Filistin’e olan Refah sınır kapısını kapatması yeni döneme ilişkin önemli bir işareti olarak değerlendirilmiştir.

Mısır’da Mursi’nin Darbe sonucu devrilmesi ile, İslam Dünyası kaybetmiş, Demokrasi kaybetmiş, Ortadoğu kaybetmiş, Mısır Halkı kaybetmiş, Türkiye kaybetmiştir.

…

Parantezi kapatarak Türkiye’nin serüveni incelenmeye devam edildiğinde, Türkiye’nin kendi içerisinde yaptığı yatırımlar, bölgesinde attığı adımlar, küresel ölçekte hedeflediği arzular; yeniden Türkiye’ye müdahale edilmesi, çizilen politik sınırların içinde kalması, kendisine gösterilen köşeye dönmesine yönelik adımlarla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu adımlar; ordu göreve pankartlarının açıldığı mitingler ile başlamış, akabinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 367 milletvekili konusu ortaya atılmış, 27 Nisan e-muhtırası ile devam etmiş, Ak Parti’ye kapatılma davası gündeme alınmış, gezi olayları ile farklı bir boyuta evrilmiş, 7 Şubat’ta MİT üzerinden denenmiş, 17-25 Aralık Yargı darbesi girişimine kadar gelmiştir.

… ve nihayetinde, bir Truva atı gibi milletin ve devletin içerisine sinsice sokulan, 40 yıldır beslenip büyütülen, bir şer şebekesine, bir ihanet çetesine, FETÖ terör örgütüne mensup bir grup subay tarafından, emir komuta dışında 15 Temmuz 2016’da yine bildik bir yönteme müracaat edilmiş, askeri darbe yapma girişiminde bulunulmuştur. 16 Temmuz 2016’ya girildiği ilk dakikalarda telefon ile TV’ye bağlanan Cumhurbaşkanının halkı darbeye karşı sokaklara ve meydanlara çağırmasından sonra, halk köprülere, meydanlara, havalimanlarına akın etmiş, askere karşı direnç göstermiş, şehitler vermiş, gaziler vermiş, darbeye geçit vermemiştir.

Kendi coğrafyasında kendisine rağmen yapılmaya çalışılan bir girişime bu defa izin vermemiştir. Ülkesine ve iradesine sahip çıkmıştır. Üst akla karşı kendi ülkesi ve coğrafyasında inisiyatifi eline almıştır. Bu gelişme; Türkiye, Ortadoğu ve İslam dünyası için bir milattır. Anadolu coğrafyasında başlayan bu yerli inisiyatif bölgeye de, İslam dünyasına da sirayet edecektir.

Tarih içerisinde çağ açıp çağ kapayan bu coğrafya 15-16 Temmuz 2016’da bir kez daha bir çağı kapatmıştır.

Türkiye, Ortadoğu ve İslam Dünyası için yeni bir çağ başlıyor.

Bu defa;

İslam Dünyası kazanmış, Ortadoğu kazanmış, Anadolu kazanmış, Türkiye kazanmış, Demokrasi kazanmış, Milli İrade kazanmış

Millet Kazanmıştır…

