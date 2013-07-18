İctimaî hayatın kâtili: Gıybet

Lügat kitaplarında yer aldığına göre “gıybet” kelimesi “gabe” kelimesinin mastarıdır ve hem de “igtiyab” kelimesinin ism-i mastarıdır. Cevherî şöyle diyor: “igtabehu igtiyaben” cüm­­­lesi “O gıybet etti” anlamındadır. Dola­yısıyla gıybet birinin ardından işittiği tak­dir­de incineceği bir söz söylemektir.

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” diye sual edince “Allah ve Resûlü daha iyi bilir!” dediler. Bunun üzerine: “Birinizin, kardeşinin hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam: “Yâ benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm “Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.1

Risâle-i Nur’da gıybet şöyle tanımlanmıştır: Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zâten gıybettir. Eğer yalan derse hem gıybet hem iftiradır. İki katlı çirkin bir günahtır.2

İnsanları gıybet etmeye iten sebepler çoktur. En yaygın olanları ise şunlardır:

1- Kin ve Kızgınlık: Bir kimseye karşı kin ve kızgınlık taşıyan insan, onu gıybet etmek ve küçültmek suretiyle rahatlamak ister. Bu ve benzeri zararlarından dolayı dinimiz, kin tutmamayı ve kızgınlık anında da kendine hâkim olmayı emretmiştir.

Hâlbuki insan, fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, bir zâtın yüz hasenatını bir tek seyyie yüzünden unutur, mü’min kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Öyle de insan, garaz damarıyla, sinek kanadı kadar bir seyyie ile dağ gibi hasenâtı örter, unutur, mü’min kardeşine adavet eder, insanların hayat-ı içtimaiyesinde (gündelik, sosyal yaşamında) bir fesat âleti olur.3

2- Kıskançlık: Bir kimse bir kimseyi kıska­nırsa, gıybet yoluyla onu kötülemek ve îti­bardan düşürmek ister. Dinimiz kıskançlığı da haram etmiştir.

Kitap ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli olduktan sonra, nefisle­ri­ni (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, îmanınız­dan sonra sizi inkâra döndürmek arzusunu duydular. Fakat Allah’ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve (onlara ne sözle, ne de eylemle) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.4

3- Sohbet Malzemesi Yapmak: Sohbet konu­su yapabilecek kadar ilim ve bilgi birikimi olmayan kimseler, gıybet ederler. Câhiller arasında gıybetin daha yaygın olması bu sebebe dayanır. Fakat mü’min kimse câhil de olsa, konuşabilecek geniş bir dinî malzemeye sâhiptir. Çünkü o, Rabbinin büyüklüğünü zikredip O’nu medh ve sena edebilir, Resû­lullah aleyhissalâtu vesselâma karşı minnet ve muhabbetini belirtip O’na salât ve selam okuyabilir. Cennetin güzelliklerinden ve ce­hen­nemin azaplarından bahsedebilir, ameli­nin eksikliğinden yakınıp tevbe ve istiğfar edebilir.

4- Sohbeti Çeşitlendirmek ve Tatlandırmak: Hasta mizaç sâhipleri bal ve börek de yeseler, bunun yanında kokmuş ve kurtlanmış şeyleri de çeşit yapmak isterler. Gıybetçiler de aynı mizaca sâhip oldukları için, ağızlarını mâsum insanların kan ve iliğine batırmadıkça sohbetin zevkine varamazlar.

“Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sâhibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bu­nun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Hâlbu­ki bu, Allah katında çok büyük (bir suç) tur.5″

5- Gıybet Yapan Arkadaş veya Arkadaşlarına Ayak Uydurmak: Resûlullah aleyhissalâtu ves­selâm şunları söylemiştir: “Kim bir kardeşinin haysiyetini korursa, Allahu Teâlâ da kıyamet gününde onun haysiyetini korur.6″

Bir diğer hadis-i şerifte de: “Bir kimsenin ya­nın­da bir Müslüman haksız olarak küçük düşürülür ve kendisi ona yardım edebildiği halde bunu yapmazsa, Allahu Teâlâ da kıyamet gününde onu küçük düşürür ve yardımsız bırakmıştır.7″

6- Kendisini Gıybet Etmiş Olan Bir Kim­seden, Gıybet Etmek Suretiyle İntikam Almak: Halbuki mü’min bir kimsenin böyle bir durumda tavrı, gıybet konusu doğru ise hak verip hatasını düzeltmek, doğru değilse bunun doğru olmadığını söylemek ve kendini savunmaktır.

Allahu Teâlâ (cc): “Kötülüğü iyilikle def’et. Biz kimin ne yaptığını (ve ne söylediğini) biliyoruz.”8 buyurmuştur.

Gıybet edilmiş olmak his ve nefse dokunsa bile, hakikatte sevinilmesi gereken kârlı bir iştir. Çünkü gıybet edilmek sebebiyle bedavadan sevap kazanılır. Bu yüzden Hasan el-Basri (ra), bir kimsenin kendisini gıybet ettiğini duyduğu zaman ona bir hediye gönderir ve “Bana sevaplarını yolladığın için bu hediyeyi yolladım.” derdi.

Birisi ona “Beni gıybet etmişsin.” demiş. Hasan el-Basri (ra) şu karşılığı vermiş: “Sana sevaplarımı verecek kadar yanımda kıymetli değilsin. Ben bir kimseye gıybet edecek ol­saydım annemi gıybet ederdim. Çünkü sevap­larıma en lâyık olan insan odur.”

7- Rakibini Yıpratmak: Müslümanlar ara­sın­­da yıpratıcı rekabet yoktur. Bunun yerine hayır ve fazilette yarışmak vardır. Allahu Teâlâ (cc): “Hayır işlerinde yarışın.” ve “Aranızdaki münasebetlerde fazileti unutmayın.”9 buyur­muştur.

8- Kötülük Yapma ve Günah İşlemekle Yalnız Olmadığını Göstermek: Kötülük yapan insanlar kendilerine benzer olanlarla teselli bulurlar. Çünkü kötülükte yalnız olmak en bozuk vicdanlıları bile rahatsız eder. Ancak bu teselli aldatıcıdır. Çünkü kötülük yapanların çok olması, ne kötülüğü kötülük olmaktan çıkarır, ne de onun günah ve azabını azaltır. Allahu Teâlâ (cc) kıyamet gününde kötü insanlara şöyle hitap eder: “Siz kendinize ve başkalarına zulmettiğiniz için, bugün azapta ortak olmanız size bir fayda sağlamayacaktır.10″

9-Başkalarını Kusurlu Göstermek Suretiyle Kendini Büyütmek: Hâlbuki kimse başkasının kusurlu olmasıyla büyümez. Kaldı ki Müslüman insan hakikî değer ve cevheriyle de kendini büyütmekten ve büyük gösterip övmekten sakınır.

Sadi-i Şirazî anlatıyor: Bir gece ibadet etmek niyetiyle, babamla birlikte geç vakte kadar oturmuştum. Bir ara pencereden dışarıya bak­tığımda, komsu evlerin karanlık olduğunu göre­rek:

– Baba, dedim. Ne olurdu şu evdekiler de kalkıp iki rekât namaz kılsalardı. Ölü gibi uyuyorlar.

Babam:

-Canım oğul, diye cevap verdi. Halkı çekiş­tireceğine, keşke sen de uyusaydın.

10-Hayretini Gizleyememek: Bazı yanlış işler çok çarpıcı ve hayret uyandırıcı olabilirler. Ancak bunları şahıs belirtmeden de anlatmak ve hayretini teskin etmek mümkündür.

GIYBETİN ZARARLARI

Müslümanlar birbirine dostluk, iyilik ve yakınlık göstermek ve birbirine kardeş ve destek olmakla yükümlüdürler. Bu hedefin gerçekleşmesine yardımcı olan her şey makbul olduğu gibi, gerçekleşmesine engel olan her şey de şeriat sâhibinin nefret ettiği bir husus­tur ve de yüce hedeflerine aykırıdır. Bilin­diği gibi gıybet, toplumda yaygınlaştığında kin, kıskançlık, gazap, düşmanlık ve fesada yol açmaktadır. Gıybet, toplumda nifak ve ikiyüzlülük tohumları ekmekte, birlik ve dayanışma esaslarını yıkmakta ve dinin temellerini sarsmaktadır. Bu yüzden de fesat ve çirkinliği sürekli artmaktadır.

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı. “Ey Cebrail! Bunlar da kim?” diye sordum. “Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.”11

Zem ve gıybet, aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmumdur (yerilmiş, aşağılanmış). İşte, bak, nasıl ki şu ayet îcazkârâne altı mertebe zem mi (kötülemek)zemmetmekle, i’câzkârâne altı derece o cürümden zecreder..12

(Birbirinizin kusurunu araştırmayın, arkasın­dan çekiştirmeyin, gıybet etmeyin. Kim ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Bu tiksin­diricidir. O halde Allah’tan korkun.)13

Nasıl ateş odunu yer, bitirir; gıybet dahi âmâl-i sâlihayı yer, bitirir.14

Müstevred (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resû­lullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Kim bir Müslüman(ı gıybet ve şerefini pâyi­mal etmek) sebebiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır. Kime de Müslüman bir kimse(ye yaptığı iftira, gıybet gibi bir) sebeple (mükâfat olarak) bir elbise giydirilse, Allah Teâlâ Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehen­nemden ona giydirecektir. Kim de (malı, ma­kamı olan büyüklerden) bir adam sebebiyle bir makam elde eder (orada salah ve takva sâhibi bilinerek para ve makama konmak için riyakârlıklara girer)se Allah Teâlâ Hazretleri Kıyamet günü onu mürâîler makamına oturtarak (rezil eder ve mürâîlere münasib azabla azablandırır.)”15

Gıybetten kaçınınız! Muhakkak ki gıybet, zinadan daha kötüdür. Çünkü kişi, bazen zina eder, tevbe eder ve Allah tevbesini kabul eder. Gıybet yapan bir kimse ise, gıybeti yapılan kişi kendisini affetmedikçe Allah tarafından affedilmez.16

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:”Gıybet­­ten sakının! Çünkü onda üç afet vardır:

Gıybet edenin duâsı kabul olunmaz.

Yaptığı hayrat kabul edilmez.

Gıybet edenin üzerinde günahlar birikir.

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ribânın (faiz, haram para) en kötüsü, haksız yere Müslümanın ırzını (mânevî şahsiyetini) rencide etmektir.”17

Gıybet öyle bir şeydir ki, en büyük zâtlar en âdi adamlar önümde bana hakkını helal et diye yalvarmışlardır.18

GIYBETİN CAİZ OLDUĞU HALLER

Birisi: Şekvâ suretinde bir vazifedar adama der, tâ yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale (giderme) etsin ve hakkını ondan alsın.19

Birisi de: Bir adam onunla teşrik-i mesai (ortaklık) etmek ister, seninle meşveret (istişare) eder. Sen de sırf maslahat (faide) için, garazsız olarak, meşveretin hakkını edâ etmek için desen: “Onunla teşrik-i mesai etme. Çünkü zarar göreceksin.”20

Mesela kızını ona verecek olan bir baba damadını araştırıyor ve size soruyor: “Bu nasıl adamdır?” diye. Siz de bildiğiniz kötülüklerini “gıybet olur” diye anlatmadınız, bu sefer siz sorumlu olursunuz, vebalini siz çekersiniz. Burada da anlatmak caizdir.

Birisi de: Maksadı tahkir (aşağılama) ve teş­hir değil, belki maksadı târif ve tanıttırmak için de­-se: ‘O topal ve serseri adam filân yere gitti.’21

Mesela bir adamın künyesi Topal Naci. Yani adam topal olduğu veya olmadığı halde künye olarak kalmış ve o lakabı kullanmadan kimse tanımıyor ise, o adamı bulmak için bunu söylemekte bir sıkıntı yoktur.

Birisi de: O gıybet edilen adam fâsık-ı müte­cahirdir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işle­diği seyyiatla iftihar ediyor, zulmüyle lezzet alıyor, ediyor, sıkılmayarak âşikâre bir surette işliyor.22

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Ne fâsık ne de mücâhir (günahı açıktan işleyen) kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücâhir olan hâriç, bütün ümmetim affa mazhar olmuştur.”23

Mahkemede şâhitlik yapıyorsunuz, gerçeklerin ortaya çıkması için doğal olarak bildiğinizi anlatmak zorundasınız, bu da gıybet olmaz…

GIYBETİ DİNLEMEK DOĞRU MUDUR?

Gıybet haram olduğu gibi aynı şekilde gıy­bete kulak vermek de haramdır ve hatta riva­yetler, tüm işlerde, hatta Allah’ın haramını helal sayması ve büyük günahlardan olması boyutunda bile gıybete kulak veren kimsenin, gıybet eden kimse gibi olduğunu ifade etmektedir.

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm “Gıybeti dinleyen kimse, iki gıybetçiden biri sayılır.”

Hz. Ali (ra) ise şöyle buyurmuştur: “Gıybete kulak veren; iki gıybetçiden biridir.” Pek çok rivayet, gıybetin engellenmesinin farz olduğunu ifade etmektedir.

Allahu Teâlâ gıybet dinlemeyi de yasak kılmış ve âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

Onu duyduğunuzda: “Bunu konuşup yayma­mız bize yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır” demeli değil miydiniz.24

GIYBETTEN NASIL KURTULURUM?

Güçlü bir irade ve kişiliğe sâhip olmayan kimse, sohbete yön vermekten âciz olduğu için onun havasına uyar. Bu sebeple başkası gıybet yapıyorsa hem onu dikkatle dinler, hem de ondan geri kalmamak ve soğuk karşılanmamak için kendisi de bir şeyler katar. Halbuki böyle bir durumda Müslümanın görevi, gıybet yapanı uyarıp susturmak, susmazsa kalkıp gitmektir. Bu ikisinden de hayırlısı gıybet edileni yüceltmektir.

(Bir kimsenin yanında din kardeşi gıybet edilir de, yardıma muktedirken ona yardım etmezse, Allahu Teâlâ o kimseyi dünya ve âhirette rezil eder.)25

1-Gıybetin zararını düşünmeli! Gıybet sebe­biyle, sevaplarının gideceğini, hatta gıybet et­ti­ği kimsenin günahlarını da yükleneceğini bilmelidir!

2-Bazen topluluktakileri memnun etmek, on­ları güldürmek için gıybet edilir. İnsanları memnun etmek için, Allahu Teâlâ’nın gazabı­na mâruz kalmayı istemek ne kadar yanlıştır.

3-Gıybet eden, övülmeyi, herkesin kendisin­den bahsetmesini ister. Bu bakımdan kendini övmek için dolaylı yolları seçer. Mesela, (Fa­lan­ca çok geçimsizdir) der. Bu, (Ben geçim ehliyim) demektir.

4-Başkalarını gıybet edip kusur araştıran kim­se, kendi kusurlarını göremez.

5-Kıskanç olan, mal sâhiplerini kötüler. (Malı çok, ama yemesini bilmez, cimrinin biridir) der. Yahut mevki sâhibi için, (Müdür oldu diye kendini bir şey zannediyor) der. Böyle söylemekle, gıybet edilenin ne malı azalır, ne de makamı elden gider. Buna rağmen kıskançlık ateşi, söyleyeni yakıp kavurur. Üstelik, gıybet günahına girdiği için sevaplarını sevmediği kimseye vermeye mahkum olur.

Gıybet Sonucu oluşan Kul Hakkından Nasıl Kurtulunur

Kişi yaptığı gıybeti; gıybet yapılana duyur­mazsa kendisi için tövbe gıybet yaptığı kişi için istiğfarda bulunması kâfidir. Duyurursa, kişi ile helalleşmesi gerekir…

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Arkadan çekiştirdiğin kimse için (ödeyeceğin) kefaret onu istiğfar etmendir.”26

“Ancak bundan sonra tevbe edip ıslah olan­lar müstesnadır. Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir.”27

Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri, bir gün bir câmide iken bir genç gelip:

-Allah rızası için bana yardım edin. Ben yardıma muhtaç bir kimseyim, der.

– Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bakar ki genç sapa-sağlam bir insan, bu genç bu haliyle dilencilik yapmaya utanmaz mı? Niye çalışıp kazanmaz da dilencilikle kendini küçük duruma düşürür, diye düşünür.

O gece Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri bir rüya görür. Rüyasında, câmide gördüğü gencin vücudu bir kebap yapılıp bir tepsiye konmuş önüne getirilir. Cüneyd-i Bağdadî Hazretlerine:

-Bunu yiyeceksin, derler.

Hazret “o insan etidir, yenir mi?” diye karşılık verdiğinde:

-Ya dün câmide nasıl yiyordun… Yine öyle yiyeceksin!.. derler.

Daha sonrasını Hazret şöyle anlatıyor:

-Meğer gıybet etmişim. Hemen korku ile uyandım. Abdest alıp iki rekât namaz kıldım. Tövbe istiğfar ettim. Sabah olunca, o hakkında konuştuğum genci aramak için dışarı çıktım. Aradım aradım, nihayet genci Dicle Nehri kıyılarında buldum ki önüne tere koymuş onları yiyor.

Genç benim geldiğimi görünce başını kal­dırarak:

-Ey Cüneyd! Câmide benim hakkımda kötü düşündüğün için tövbe edip pişmanlık duydun mu? diye sordu.

-Evet, dedim…

Genç bana:

-O halde üzülme git! dedi ve şu âyet-i kerimeyi okuyarak kayboldu: “Ve O Zât’tır ki kullarından tövbeyi kabul eder, günahlarını afv eder ve ne yaptıklarını bilir.”28

CENÂB-I HAK GIYBETTEN SAKINAN­LARDAN EYLESİN İNŞALLAH…

Kaynaklar:

1- [Ebû Dâvud, Edeb 40, (4874); Tirmizî,

2- Mektubat-1 Mecmuası, s. 121

3- Lem’alar Mecmuası, s. 90

4- Bakara Sûresi, 90

5- Nur Sûresi, 15

6- Teberanî

7- Teberanî

8- Müminun Sûresi, 96

9- Bakara Sûresi, 237

10- Zuhruf Sûresi, 39

11- Ebû Davud, Edeb 40, (4878, 4879).

12- Mektubat-1 Mecmuası, 121

13- Hücurat Sûresi, 12

14- Mektubat-1 Mecmuası, s. 121

15- Ebû Davud, Edeb 40, (4881)

16- İbn Ebî Dünya, İbn Hibban 210

17- “En çok vebâle sebep olan”, “en ziyade haram olan” gibi mübâlağalı bir mânâ ifade etmektedir. Ebû Davud, Edeb 40, (4876)

18- Kastamonu Lâhikası, 219 (Fihrist eseri)

19- Mektubat-1 Mecmuası, s. 121

20- Mektubar-1 Mecmuası, s. 121

21- Mektubar-1 Mecmuası s. 121

22- Mektubat-1 Mecmuası s. 121

23- Edeb, 60; Müslim, zühd 52, (2990

24- Nur Sûresi, 16

25- İbn-i Ebi Dünya

26- İbn-i Ebi Dünya’nın Enes bin Mâlik (ra) rivayet etmiştir. Tarikat-ı Muhammediye ( İmam-ı Birgivî)

27- Nur Sûresi, 5

28- Şura suresi 42/25